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مصرع قهوجى صدمته سيارة حال سيره بأحد شوارع دمنهور

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مصرع قهوجى صدمته سيارة حال سيره بأحد شوارع دمنهور مصرع قهوجى صدمته سيارة حال سيره بأحد شوارع دمنهور
لقى قهوجى مصرعه، فى حادث اصطدام سيارة به حال سيره بأحد شوارع دمنهور، تلقى مأمور قسم شرطة دمنهور إخطارا من المستشفى العام بوصول "محمود محمد حسن البدوى"، قهوجى، ومقيم شارع الروضة دائرة القسم (جثة هامدة)، فى حادث سيارة، تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة.

وبسؤال نجل شقيق المتوفى "حسام محمد حسن البدوى" عامل ومقيم أرض نصرة دائرة القسم، قرر أنه حال سير المتوفى بشارع أحمد الوكيل دائرة القسم اصطدمت به السيارة رقم 8722 س ج ج قيادة "محمد ع أ" سائق ومقيم غربال مركز دمنهور مما أدى لوفاته.

تم التحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث وضبط قائدها الذى اعترف بارتكابه الواقعة على سبيل الخطأ، وتحرر المحضر 8082/2015 جنح القسم.

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