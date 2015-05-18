أنطوني توما يفور بلقب "رقص النجوم" الموسم الثالث

فاز النجم اللبناني أنطوني توما في برنامج "رقص النجوم" بموسمه الثالث، بعد منافسة قوية بين 3 نجوم وصلوا أيضاً إلى النهائيات وهم: داليدا خليل، وروني فهد، وليلى بن خليفة، قبل أن يستبعد أولاً روني بسبب حصوله على أدنى نسبة من تصويت الجمهور، واستكملت الحلقة مع النجوم الثلاثة، حيث قدم كل ثنائي منهم رقصة ثانية أمام لجنة التحكيم، واستبعدت بعده ليلى بن خليفة، ليتنافس كل من أنطوني وداليدا على اللقب.

وكان ضيف الحلقة الأخيرة الفنان عاصي الحلاني، حيث غنّى للمرة الأولى أغنية "ألو دولي"، والمفاجأة كانت تقديم ابنته ماريتا لوحة استعراضية، حيث غنت بالغربي ورقصت، ورافقها عاصي بمجموعة من أغانيه القديمة.

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