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إنتحار مراهقة مصرية بسبب منعها من "فيس بوك"

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إنتحار مراهقة مصرية بسبب منعها من "فيس بوك" إنتحار مراهقة مصرية بسبب منعها من "فيس بوك"

فوجئت والدة مصرية بالعثور على ابنتها المراهقة منتحرة في غرفتها، حين دخلت للاطمئنان عليها بعد خلاف نشب بينها وبين والدها يوم أمس بسبب منعها من استخدام فيس بوك.

 

وفي التفاصيل بحسب صحيفة المصري اليوم، دخلت زوجة والدة المراهقة (14 عاماً) صباح أمس الأربعاء إلى غرفة نومها للاطمئنان عليها فوجدتها منتحرة شنقاً من خلال ربط عنقها بحبل وصلته بأعلى سقف الغرفة.

 

وأفادت الزوجة أن سبب الانتحار جاء بعد خلافات نشبت مع والدها على خلفية إدمانها الإنترنت خاصة صفحات فيس بوك، إذ قام بسحب هاتفها المحمول بعدما يئس من منعها من استخدام فيس بوك بالنصائح والإرشادات.

 

وأكدت التحريات الأولية أنه لا توجد شبهة جنائية في عملية الانتحار، وتم تحرير محضر بالحادثة التي وقعت بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة المصرية، وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بدفن الجثة.

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