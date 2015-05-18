تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. وزير الزراعة يجرى حركة تنقلات تشمل 23 قيادة

تأكيد لانفراد "اليوم السابع" حول إجراء حركة تغييرات موسوعة بديوان عام وزارة الزراعة، أصدر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فجر اليوم، حركة تنقلات وتغييرات بقطاعات وهيئات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، شملت نحو 23 قراراً وزارياً، بهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب فضلاً عن تطوير أداء العمل بالوزارة، وذلك بعد اجتماعات استمرت منذ السابعة صباحاً وحتى الثانية من فجر اليوم التالى.

وقال هلال إن حركة التغييرات تستهدف تعظيم العائد من العمل خاصة على الفئات المستهدفة للوزارة وهى الفلاحين والباحثين والمهندسين الزراعيين وفقاً لمتطلبات العمل، وتلبية طموح المزارعين فى تيسير الخدمات المقدمة لهم، بالاعتماد على ذوى الكفاءات وتسكينهم فى أماكن تتناسب مع قدراتهم والاستفادة من إمكاناتهم، لافتاً أن هناك حركة تغييرات وتنقلات أخرى ستصدر أوائل الشهر المقبل.

وقرر وزير الزراعة تكليف اللواء مهاب عبد الرؤوف على مرسى، بالعمل مديراً تنفيذياً للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، واللواء إبراهيم محروس صالح محمد، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور حسن محمود حسن فولى مديراً للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والمهندس خالد عبد الراضى منوفى رئيساً لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

وكلف هلال المهندس محمد عبد الحليم عبد الله عوض بالعمل رئيساً لقطاع استصلاح الأراضى، واللواء أشرف أحمد محمد عبد العزيز للعمل رئيساً لمجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية، والدكتور محمد عبد الحليم تاج الدين للعمل رئيساً لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات واسعة بالوزارة خلال ساعات