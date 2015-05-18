عميد "حقوق القاهرة" السابق: قطر سترفض تسليم القرضاوى حال صدور حكم إعدامه

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن قطر سترفض تسليم يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين حال صدور حكم عليه بالإعدام فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون.

وأضاف كبيش، لـ"اليوم السابع" أنه وفقا للقوانين الدولية يجب أن تسلم قطر القرضاوى بمجرد الحكم عليه، لكن قطر لن تعترف بهذا القانون، وسترفض تسليمه.

وأشار عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إلى أن مصر لا يمكنها مطالبة الدول بتسليم القرضاوى إلا بعد صدور حكم ضده، لافتا إلى أن تحويل أوراقه لفضيلة مفتى الجمهورية لا يزال قرارا وليس حكما.

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