بطل إسبانيا - 5 حقائق تاريخية عن موسم برشلونة

بلمسات ليونيل ميسي ورقص نيمار دا سيلفا ولدغات لويس سواريز والبقية. برشلونة بطلا للدوري الإسباني موسم 2014-15. تتويج كتب حقائق جديدة للنادي الكتالوني.

برشلونة توج رسميا بطلا للدوري الإسباني بعد الفوز على أتليتكو مدريد 1-0 في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وشهد ملعب فيسنتي كالديرون الخاص بأتليتكو مدريد احتفالات برشلونة بلقب الدوري.

شاهد بالصور والفيديو - احتفال "البطل" برشلونة

برصيد 93 نقطة توج برشلونة بلقب الدوري بفارق 4 نقاط عن الوصيف ريال مدريد مع بقاء جولة واحدة فقط على نهاية مسابقة الدوري.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 حقائق تاريخية عن موسم برشلونة.

** لقب دوري موسم 2014-15 هو الـ23 في تاريخ برشلونة.

في أخر 11 موسم نجح برشلونة في الفوز باللقب 7 مرات. ويأتي برسا في المركز الثاني على سلم ترتيب الأندية الإسبانية الأكثر تحقيقا للقب.

برشلونة حقق 23 لقب دوري بفارق 13 لقب عن الثالث أتليتكو مدريد.

ويبقى ريال مدريد الأكثر تحقيقا للقب بـ32 لقب.

** في الدور الثاني من الدوري الإسباني حقق برشلونة أكثر من 50 نقطة كأكثر رقم في تاريخ النادي.

ومتبقي لقاء أخير لبرشلونة على ملعبه أمام ديبورتيفو لاكورنتيا ويقدر الفريق الكتالوني على زيادة غلة النقاط.

** برشلونة أول فريق إسباني في التاريخ يحقق 48 انتصار في موسم واحد.

30 انتصار في الدوري الإسباني 8 انتصارات في كأس إسبانيا 10 انتصارات في دوري أبطال أوروبا.

** برسا حافظ على نظافة شباكة 33 مرة هذا الموسم. كأول نادي إسباني في التاريخ يحقق هذا الرقم.

6 مرات في دوري أبطال أوروبا. 4 مرات في كأس إسبانيا. 22 مرات في الدوري الإسباني.

** الحقيقة الأخيرة من نصيب لويس إنريكي.

إذ حقق إنريكي الفوز على أتليتكو سيميوني في 4 مواجهات متتالية وهو المدرب الوحيد الذي نجح في ذلك.

في الدوري فاز برشلونة على أتليتكو ذهابا 3-1 قبل إن يفوز في الإياب 1-0.

وفي كأس إسبانيا فاز برشلونة ذهابا وعودة 1-0 و3-2.