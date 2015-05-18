اعرف تأثير استخدام الموبايل والسماعات لفترات طويلة على ودانك وسمعك

الموبايل وسماعات الأذن من الأشياء التى نستعملها يوميا، والتى أصبحت جزءا أساسيا من حياتنا، رغم تأثيراتها الضارة على صحة الأذن والسمع.

وحول هذا يقول الدكتور سمير فتحى الأشقر، أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن هناك بعض العادات الخاطئة التى يتم فعلها فى الحياة اليومية، لها تأثير ضار على صحة الأذن، منها استخدام الموبايل لفترات طويلة، نظرا لاحتوائه على مغناطيس قوى، يقوم بجذب الخلايا الموجبة فى الأذن وتحريك الخلايا السالبة عن وضعها الطبيعى، مما يتسبب فى ضعف وظيفة الخلايا والتأثير على السمع.

ويتابع أنه من العادات الخاطئة أيضا وضع سماعة الأذن للاستماع لموسيقى عالية، وهو ما يسبب "خبط" على الثلاث عظمات المسئولة عن السمع داخل الأذن، مما يتسبب فى تلف الخلايا وضعف فى السمع، لافتا إلى أنه من العلامات التى تدل على وجود مشكلة فى السمع عدم القدرة على السمع بشكل جيد، ووجود وش وتصفير بالأذن.

ويوصى د.سمير فتحى الأشقر بضرورة الابتعاد عن الأصوات العالية وتجنب استخدام الموبايل لفترات طويلة، لأنه من الصعب علاج ضعف السمع الناتج عن تأثير العصب، لذا لابد من الانتباه للحفاظ على سلامة الأذن.