واشنطن تنفى سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الرمادى العراقية

اعلن البنتاجون الاحد ان الوضع فى مدينة الرمادى التى قال جهاديو تنظيم داعش انهم سيطروا عليها بالكامل، ما زال "متحركا وموضع نزاع" وان المعارك متواصلة فى هذه المدينة الستراتيجية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع مورين شومان فى بيان وصلت نسخة منه لوكالة فرانس برس "ما زلنا نراقب التقارير التى تتحدث عن وقوع معارك ضارية وان الوضع ما زال متحركا وموضع نزاع، من المبكر جدا الادلاء بتصريحات نهائية حول الوضع على الارض فى الوقت الراهن".

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