التحالف الدولى يلقى منشورات على الرقة يعلن فيها قرب القضاء على "داعش"

توعد التحالف الدولى، الذى يقود الحرب ضد تنظيم داعش، بطرد مسلحى التنظيم من المناطق التى يسيطر عليها فى العراق وسوريا، بعد أول عملية إنزال لجنود قوات التحالف على الأرض، حيث تمكنوا من قتل القيادى بالتنظيم "أبو سيف" واعتقال زوجته، بحسب ما أفاد البيت الأبيض.

وألقت طائرات التحالف أمس الأحد، منشورات على مدينة الرقة السورية، عاصمة التنظيم، تحذر من خلالها باقتراب ساعة الصفر للقضاء على التنظيم وطرده من المناطق التى يسيطر عليها.

وقال التحالف، فى المنشورات التى ألقتها الطائرات: "منطقة تحكمونها عم تتقلص وتصغر كل يوم، نحنا قتلنا كتير من قادتكم وعدد لا يحصى من المحاربين، فينا نغير عليكم بأى وقت وبأى مكان، وانتو معدومين القوة لتوقفونا، ما رح نوقف وانتو مقدر عليكم تخسروا حربكم، ساعة دماركن قربت وساعة السفر صارت قريبة كتير، ضربناكم بقلب مناطقكم المزعومة، وأخدنا "أمير" من قادتكم".



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بيان قوات التحالف



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بيان ألقته قوات التحالف الدولى



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بيان لعناصر داعش فى العراق وسوريا