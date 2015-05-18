سيدة تتعلم القيادة تدهس شابا أمام مطار الخارجة بالوادى الجديد

دهست سيارة مسرعة كانت تستقلها سيدة تتعلم القيادة بالقرب من مطار الخارجة الجوى بالوادى الجديد مواطنا كان جالسا مع آخرين بإحدى المنتزهات المفتوحة، حيث اطصدمت به السيارة وسحلته لمسافة 40 مترا ليصاب بجروح وكدمات خطيرة ونزيف داخلى، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى الإسعافات الأولية، وجار تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة.

وكان اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى إخطارا يفيد بتعرض عادل كرمن ينى 36 سنة لحادث بعد أن اصطدمت به السيارة رقم 2314 أجرة الوادى الجديد ودهسته وسحلته لعدة أمتار ليصاب بجروح وكدمات ونزيف داخلى، وتم نقله إلى مستشفى الخارجة العام، حيث أفاد شهود عيان للواقعة أن سيارة الأجرة كانت تستقلها سيدة تتعلم القيادة، وجار تحرير محضر بالحادث تمهيدا لإحالته إلى النيابة.