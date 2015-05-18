وكيل الوزارة للتعليم يدشن معرض إستراتيجيات التدريس الثاني .. اليوم

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لإطلاق النسخة الثانية من معرض استراتيجيات التدريس الحديثة برعاية د. عبدالرحمن البراك وكيل وزارة التعليم للتعليم في مدارس التعلم بحي قرطبة.

وأكد محمد بن عدنان السمان مدير إدارة الإشراف التربوي أن المعرض يعد مساهمة من إدارة التعليم بالرياض لمنسوبي ومنسوبات تعليم الرياض لينهلوا ويستفيدوا من كل حدث يطور ويجدد قدراتهم وينميها.

وقال إن تشريف د. البراك وافتتاحه للمعرض بحضور محمد المرشد لهو دليل على اهتمام الوزارة على مختلف قياداتها على دعم وتشجيع كل ما يخدم العملية التعليمية والتعلمية.

وأوضح عبدالله المطلق الأمين العام للجان أن المعرض سيقام صباح اليوم برعاية وكيل الوزارة للتعليم وبحضور مدير عام التعليم في منطقة الرياض المكلف.

وأضاف أن اللجان أنهت أعمالها في وقت مبكّر حيث قامت بحصر وتقييم المشاركات وترشيح المتميز منها لعرضه، كما تجري الاستعدادات في المعرض على قدم وساق ليكون معرض هذا العام مختلفا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

من جانبه، قال مهيدب بن سليمان المهيدب المدير التنفيذي للمعرض إن هذا العام سيشهد مشاركة ١٢٠ معلما ومعلمة عبر استراتيجيات حديثة ومتطورة، مؤكدا أن المشاركة انحصرت في المعلمين والمعلمات وأقسام الإشراف التربوي.

وبين أن أبواب المعرض مفتوحة لجميع المدارس والمهتمين بالإستراتيجيات والباحثين عن التميز وعلى مدى أربعة أيام ليحصلوا على ما يستفيدون منهم ويفيدهم عبر تظاهرة تعليمية تكبر وتنمو وتتطور مع الوقت.

وختم المهيدب سيكون هنالك مركز إعلامي للمعرض سيعمل طيلة أيام المعرض ويقدم خدماته للصحفيين والإعلاميين وتزويدهم بما يحتاجونه من مواد وصور من أجل إيجاد تواصل أكبر مع المحيط الداخلي والخارجي للمعرض.