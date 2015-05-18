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حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/5/18

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حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/5/18 حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/5/18
شخصيات مرحة تحب الحياة وتعشق التنزه والخروج والتحدث مع الآخرين ومشاركتهم مشاكلهم وأحزانهم، أما بالنسبة لحظ هذا البرج تؤكد هالة عمر خبيرة الأبراج أنك تنتظر مفاجأة سارة خلال الأشهر القادمة والتى ستغير حياتك بشكل كامل وستجعلك شخصًا آخر.

توقعات ماجى هالة عمر الحمل على المستوى العاطفى


>عليك التفكير فى حبيبك بعض الشىء ولا تدع اهتماماتك الأخرى تؤثر عليك، فحبيبك يحتاج إلى الرعية والاهتمام حتى لا يمل ويفقد الأمل فى نجاح علاقتكم.

على مستوى الصحة


>اهتم بصحتك فى الفترة المقبلة وحاول الاهتمام بمظهرك، واتبع نظاما غذائيا يفقدك الكيلوجرامات التى اكتسبتها خلال الفترة الماضية.

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مصر 365

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