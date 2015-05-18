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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/5/18

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/5/18 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/5/18
من الشخصيات المترددة التى لا تعرف ما تود فعله، تتخذ قرارًا ثم تفكر بعض الشىء وترجع فى هذا القرار مرة أخرى، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم سيسير كما تخطط له وستستعد برؤية حبيبك والاستمتاع ببعض الوقت معه.

توقعات ماجى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى


>أنت فى مرحلة صعبة تتطلب الصبر وقوة الاحتمال، أمام عدد كبير من المشكلات التى ستواجهها فى الفترة المقبلة، والتى يجب أن تشرك حبيبك بها وتحكيها له أولاً بأول ولا تدع المشكل العائلية تؤثر على علاقتكم.

على مستوى الصحة


>حاول أن تهتم بمظهرك بعض الشىء ولا تجعل الرغبة فى فقدان الوزن تؤثر عليك، بل حقق المعادلة الصعبة وهى التمتع بوزن مثال ومظهر مميز ولا يظهر عليك الإرهاق والتعب.

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مصر 365

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