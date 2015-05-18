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حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/5/18

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حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/5/18 حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/5/18
شخصيات قيادية تعشق الإدارة، تحب تقلد المناصب الرفيعة السيادية المهمة، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب ، حيث يحبون الآخرون ويمكنهم إسداء النصائح للجميع، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون: "اليوم يمر بسلام دون مشكلات أمامك العديد من الخطط والمشاريع الجديدة التى تتطلب التركيز".

على مستوى العمل والمال


>أمورك المالية مستقرة بشكل كبير بسبب راتبك المرتفع الذى يساعدك على شراء كل ما تود الحصول عليه مع إتاحة الفرصة لتوفير بعض الأموال التى ستفيدك فى المستقبل.

على مستوى الصحة


>صحتك تتطلب الكثير من الاهتمام فالجسم الرشيق ليس دليلا على الصحة الجيدة، بل عليك بتناول الخضراوات والفواكه والعصائر الطبيعية والابتعاد عن الوجبات السريعة المليئة بالدهون.
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مصر 365

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