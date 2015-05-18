حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/5/18

شخصيات قيادية تعشق الإدارة، تحب تقلد المناصب الرفيعة السيادية المهمة، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب برج الحوت، حيث يحبون الآخرون ويمكنهم إسداء النصائح للجميع، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون: "اليوم يمر بسلام دون مشكلات أمامك العديد من الخطط والمشاريع الجديدة التى تتطلب التركيز".إعلان - Ads إعلان - Ads
>أمورك المالية مستقرة بشكل كبير بسبب راتبك المرتفع الذى يساعدك على شراء كل ما تود الحصول عليه مع إتاحة الفرصة لتوفير بعض الأموال التى ستفيدك فى المستقبل.
>صحتك تتطلب الكثير من الاهتمام فالجسم الرشيق ليس دليلا على الصحة الجيدة، بل عليك بتناول الخضراوات والفواكه والعصائر الطبيعية والابتعاد عن الوجبات السريعة المليئة بالدهون.
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على مستوى العمل والمال
>أمورك المالية مستقرة بشكل كبير بسبب راتبك المرتفع الذى يساعدك على شراء كل ما تود الحصول عليه مع إتاحة الفرصة لتوفير بعض الأموال التى ستفيدك فى المستقبل.
على مستوى الصحة
>صحتك تتطلب الكثير من الاهتمام فالجسم الرشيق ليس دليلا على الصحة الجيدة، بل عليك بتناول الخضراوات والفواكه والعصائر الطبيعية والابتعاد عن الوجبات السريعة المليئة بالدهون.
>