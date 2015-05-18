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حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/5/18

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حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/5/18 حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/5/18
شخصيات تحب التغيير وتمل من الروتين والنمط الثابت، معتدون بأنفسهم ويمتلكون شخصيات قوية واثقة من نفسها، أما عن حظ هذا البرج كما تؤكد عالمة الفلك ماجى فرح فالحياة أمامك مليئة بالفرص التى عليك اقتناصها والاستفادة منها قدر الإمكان.

توقعات ماجى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب


>الشهور القادمة ستعرفك على الشخص الذى حلمت بمقابلته منذ سنوات طويلة، فسيصبح فارس الأحلام الذى كنت تبحث عنه منذ سنوات طويلة.

على مستوى الصحة


>اتخذت قرارا بالالتزام بنظام غذائى متوازن عليك تنفيذه لتخسر بعض الوزن الزائد، فقد توقفت منذ فترة وأخذت فترة راحة طويلة أبعدتك عن الملل والاكتئاب الذى حدث لك بسبب النظام الغذائى.

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مصر 365

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