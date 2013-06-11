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جمال ميريام فارس يغزو Instagram

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جمال ميريام فارس يغزو Instagram جمال ميريام فارس يغزو Instagram

تُعتبر النجمة ميريام فارس الاسم الأكثر بحثاً حسب محرك البحث غوغل Google، وهي من النجمات المثابرات على عملها لتقدّم الجديد والأجدد.
اليوم موضوع ميريم فارس يخصّ خدمة التواصل الاجتماعيّ الجديدة Instagram، التي أصبحت شغلة جميع النجوم، ومن خلالها نعرف نجمتنا المفضلة أين هي، وماذا تفعل؟ وحتّى ما الذي ارتدته؟ وبأيّ مكياج تألّقت... هذا كلّه نعرفه قبل خروجها من الصالون أو المنزل حتّى.
إليك في هذه الصور مختصراً عن آلاف الصور الموجودة في رصيد ميريام، والتي اخترناها نحن بنظرة تجميليّة بحتة، لنظهر عبرها جمال ومكياج وأناقة ميريام.
تجدين في هذه الصور ميريام متألّقة بأنامل اختصاصيّة التجميل باتريسيا ريغا التي تضع لفارس أغرب أنواع المكياج، وهذا ما أثبتته في كليبها الأخير "كيفك أنت"... وميريام تتقبّل فكرة التغيير والجنون.
ونرى أيضاً أنّ الأي لاينر العريض سيّد المكياجات جميعها، كونه يليق بعيني فارس كثيراً، وصولاً إلى البشرة الصافيّة، الرموش الطويلة وأحمر الشفاه الواضح.
كذلك أعطت ميريام حصّة واسعة لأظافرها وحقائبها وخواتمها وأحذيتها، فظهرت بكثرة على شاشة أنستاغرام.
ما رأيك بحساب ميريام على Instagram ؟!

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سيدتي

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