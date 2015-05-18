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حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/5/18

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حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/5/18 حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/5/18
الهدوء والرغبة الدائمة فى الاسترخاء والعمل بجد واجتهاد دون انتظار مقابل والصبر فى تحمل المشكلات أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الاثنين فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الاثنين يومًا مشغولاً مليئًا بالأحداث المختلفة التى ستجعلك غير قادر على التفكير فى نفسك.

توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى


>أنت تحتاج إلى علاقة عاطفية جديدة تغير من حياتك وتبعث فى قلبك الأمل والتفاؤل وتغير من الروتين اليومى الممل الذى يسيطر عليك ويجعلك غير قادر على الاهتمام بحياتك أو بصحتك.

على مستوى العمل والمال


>حياتك العلمية فى تحسن دائمًا فطوال الفترة الماضية استطعت أن تتحدث وتظهر مشاعرك تجاه ما يحدث لك وتسجل اعتراضك على ما يجرى حولك وتعبر عن استيائك لما يحدث فى العمل.

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مصر 365

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