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حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/5/18

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حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/5/18 حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/5/18
التهور والاندفاع والإقبال على المغامرات وحب المجازفة والمرح الشديد والقدرة على إسعاد الآخرين، أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات ، فعن حظ برج الدلو ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، عليك الاستمرار على التفاؤل وحب الحياة وعدم الاستماع لمحاولات من حولك لإحباطك.

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية تسير بشكل بطىء بسبب عدم رغبتك فى الدخول فى علاقات عاطفية جديدة ورغبتك الشديدة فى اختيار الشخص الأفضل الذى يحقق لك أهدافك ويشعرك بالراحة.

على مستوى الصحة


>قمت بالشىء السليم باتباعك لنظام غذائى سليم ساعدك فى فقدان الوزان الزائد الذى كان سيسب لك الضيق والاكتئاب وعدم قدرتك على ارتداء ما يحلو لك.

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مصر 365

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