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حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/5/18

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حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/5/18 حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/5/18
أصحاب هذا البرج يتمتعون بشخصيات لا يمكنها القيادة أو إدارة الأشياء الكبيرة، فهى شخصيات لا تشعر بالأمان فيمن حولها ولديها إحساس دائم بالخوف من فقدان وظيفتها أو علاقاتها، أما بالنسبة لحظ هذا البرج فيؤكد عالم الفلك ميشال حايك: "عليك الخروج من الإطار الذى حبست نفسك بداخله طيلة سنوات طويلة والتفكير فى مستقبلك بشكل مختلف".

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى


>حاول الاستفادة من تجاربك السابقة التى باءت بالفشل والتدقيق فى اختياراتك المستقبلية، لتتمكن من الدخول فى علاقة عاطفية ناجحة ومستقرة تتوج بالزواج وتحقق أحلامك التى طالما كنت تسعى لها.

على مستوى العمل والمال


>حاول تغيير الصورة النمطية التى أخذها عدد من الأشخاص فى العمل عنك وابدأ فى العمل بجد واجتهاد أكبر لتتمكن من الحصول على ثقة من حولك مرة أخرى.

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مصر 365

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