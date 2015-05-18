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حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/5/18

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حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/5/18 حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/5/18
من أهم صفات أصحاب برج الأسد أنهم معتدون بأنفسهم لا يقتنعون بالرأى الآخر بسهولة ولا يرون أنفسهم على خطأ أبدًا، فشخصياتهم القوية تمنعهم من الاعتذار والاعتراف بأن الشخص الآخر على حق، أما بخصوص حظ يوم الاثنين لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أنه بالكف عن المشاكل والتركيز بعض الشيء على لا مستقبلك بدلاً من إهدار وقتك.

توقعات ماجى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى


>علاقتك العاطفية تتطلب الكثير من الجهد لتعود مرة أخرى للطريق السليم، فإهمالك لحبيبك منذ فترة ورغبتك الدائمة فى التحكم فيه وإملاء الأوامر والنصائح عليه جعلته غير متقبل للاستماع لآرائك.

على مستوى العمل والمال


>حاول التركيز على أهدافك من خلال وضع خطط منظمة لما تود عمله فى الفترة المقبلة، وحاول ألا تستمتع لآراء من حولك التى تنصحك بضرورة الاستراحة والسفر إلى إجازة طويلة.

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مصر 365

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