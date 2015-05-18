حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/5/18

مواليد برج العذراء لديهم شخصيات تعشق الروتين وتكره التجديد وتجربة الأشياء الجديدة، كما يعشقون انتقاد من حولهم ولا يمكنهم الاستمتاع بالإيجابيات، بينما تؤكد خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم يمر بشكل عادى ولن تشعر بأى تغيير ولن تشهد أحداث جديدة أو مختلفة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>علاقتك العاطفية لا تسير بشكل سليم بسبب إهماك لحبيبك وعدم بحثك عما يحبه أو ما يتمناه طوال السنوات الماضية، لذا فأنت تحصد نتيجة إهمالك وتقصيرك الآن.
>عملك يسير بشكل طبيعى فلا توجد أحداث جديدة وتنعم بمحبة من حولك وثقتهم بك، لذا استمر فى ذلك الأمر حتى لا تصاب بخيبات مستقبلية.
توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى
>علاقتك العاطفية لا تسير بشكل سليم بسبب إهماك لحبيبك وعدم بحثك عما يحبه أو ما يتمناه طوال السنوات الماضية، لذا فأنت تحصد نتيجة إهمالك وتقصيرك الآن.
على مستوى العمل والمال
>عملك يسير بشكل طبيعى فلا توجد أحداث جديدة وتنعم بمحبة من حولك وثقتهم بك، لذا استمر فى ذلك الأمر حتى لا تصاب بخيبات مستقبلية.