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حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/5/18

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حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/5/18 حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/5/18
مواليد لديهم شخصيات تعشق الروتين وتكره التجديد وتجربة الأشياء الجديدة، كما يعشقون انتقاد من حولهم ولا يمكنهم الاستمتاع بالإيجابيات، بينما تؤكد خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم يمر بشكل عادى ولن تشعر بأى تغيير ولن تشهد أحداث جديدة أو مختلفة.

توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى


>علاقتك العاطفية لا تسير بشكل سليم بسبب إهماك لحبيبك وعدم بحثك عما يحبه أو ما يتمناه طوال السنوات الماضية، لذا فأنت تحصد نتيجة إهمالك وتقصيرك الآن.

على مستوى العمل والمال


>عملك يسير بشكل طبيعى فلا توجد أحداث جديدة وتنعم بمحبة من حولك وثقتهم بك، لذا استمر فى ذلك الأمر حتى لا تصاب بخيبات مستقبلية.

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مصر 365

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