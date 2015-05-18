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حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/5/18

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حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/5/18 حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/5/18
من أفضل الشخصيات التى يسعد الجميع بالجلوس معها والاستمتاع بوقتهم بصحبتهم، فهم شخصيات طيبة وصادقة وحنونة ولديها قدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل، فهم أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الإثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم عليك الاهتمام بنفسك بعض الشىء والخروج والابتعاد عن الروتين اليومى الذى يسبب لك الضيق.

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى


>حالتك العاطفية مستقرة وتسير بشكل متوازن، فتضحياتك الدائمة ورغبتك الدائمة فى إسعاد حبيبك وتوفير كل سبل الراحة له تسبب لك الشعور بالراحة والاسترخاء، فأنت تشعر بالسعادة عندما ترى حبيبك حال سلام وسكينة.

على مستوى الصحة


>أنت تهتم بصحتك لكن عليك التوقف بعض الشىء عن تناول الوجبات السريعة التى تكسبك بعض الوزن الزائد، وحاول الالتزام بتناول الوجبات الصحية والسليمة.

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مصر 365

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