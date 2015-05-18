توقعات الأبراج يوم الاثنين 2015/5/18

حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/5/18

الهدوء والرغبة الدائمة فى الاسترخاء والعمل بجد واجتهاد دون انتظار مقابل والصبر فى تحمل المشكلات أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الاثنين فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الاثنين يومًا مشغولاً مليئًا بالأحداث المختلفة التى ستجعلك غير قادر على التفكير فى نفسك.

توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/5/18

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/5/18

توقعات ماجى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/5/18

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/5/18

توقعات ماجى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/5/18

توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/5/18

توقعات ماجى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/5/18

توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/5/18

توقعات ماجى هالة عمر الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/5/18

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/5/18

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/5/18

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

>أنت تحتاج إلى علاقة عاطفية جديدة تغير من حياتك وتبعث فى قلبك الأمل والتفاؤل وتغير من الروتين اليومى الممل الذى يسيطر عليك ويجعلك غير قادر على الاهتمام بحياتك أو بصحتك.>حياتك العلمية فى تحسن دائمًا فطوال الفترة الماضية استطعت أن تتحدث وتظهر مشاعرك تجاه ما يحدث لك وتسجل اعتراضك على ما يجرى حولك وتعبر عن استيائك لما يحدث فى العمل.> من أفضل الشخصيات التى يسعد الجميع بالجلوس معها والاستمتاع بوقتهم بصحبتهم، فهم شخصيات طيبة وصادقة وحنونة ولديها قدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل، فهم أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الإثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم عليك الاهتمام بنفسك بعض الشىء والخروج والابتعاد عن الروتين اليومى الذى يسبب لك الضيق.>حالتك العاطفية مستقرة وتسير بشكل متوازن، فتضحياتك الدائمة ورغبتك الدائمة فى إسعاد حبيبك وتوفير كل سبل الراحة له تسبب لك الشعور بالراحة والاسترخاء، فأنت تشعر بالسعادة عندما ترى حبيبك حال سلام وسكينة.>أنت تهتم بصحتك لكن عليك التوقف بعض الشىء عن تناول الوجبات السريعة التى تكسبك بعض الوزن الزائد، وحاول الالتزام بتناول الوجبات الصحية والسليمة.>من الشخصيات المترددة التى لا تعرف ما تود فعله، تتخذ قرارًا ثم تفكر بعض الشىء وترجع فى هذا القرار مرة أخرى، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم سيسير كما تخطط له وستستعد برؤية حبيبك والاستمتاع ببعض الوقت معه.>أنت فى مرحلة صعبة تتطلب الصبر وقوة الاحتمال، أمام عدد كبير من المشكلات التى ستواجهها فى الفترة المقبلة، والتى يجب أن تشرك حبيبك بها وتحكيها له أولاً بأول ولا تدع المشكل العائلية تؤثر على علاقتكم.>حاول أن تهتم بمظهرك بعض الشىء ولا تجعل الرغبة فى فقدان الوزن تؤثر عليك، بل حقق المعادلة الصعبة وهى التمتع بوزن مثال ومظهر مميز ولا يظهر عليك الإرهاق والتعب.> أصحاب هذا البرج يتمتعون بشخصيات لا يمكنها القيادة أو إدارة الأشياء الكبيرة، فهى شخصيات لا تشعر بالأمان فيمن حولها ولديها إحساس دائم بالخوف من فقدان وظيفتها أو علاقاتها، أما بالنسبة لحظ هذا البرج فيؤكد عالم الفلك ميشال حايك: "عليك الخروج من الإطار الذى حبست نفسك بداخله طيلة سنوات طويلة والتفكير فى مستقبلك بشكل مختلف".>حاول الاستفادة من تجاربك السابقة التى باءت بالفشل والتدقيق فى اختياراتك المستقبلية، لتتمكن من الدخول فى علاقة عاطفية ناجحة ومستقرة تتوج بالزواج وتحقق أحلامك التى طالما كنت تسعى لها.>حاول تغيير الصورة النمطية التى أخذها عدد من الأشخاص فى العمل عنك وابدأ فى العمل بجد واجتهاد أكبر لتتمكن من الحصول على ثقة من حولك مرة أخرى.> من أهم صفات أصحاب برج الأسد أنهم معتدون بأنفسهم لا يقتنعون بالرأى الآخر بسهولة ولا يرون أنفسهم على خطأ أبدًا، فشخصياتهم القوية تمنعهم من الاعتذار والاعتراف بأن الشخص الآخر على حق، أما بخصوص حظ يوم الاثنين لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أنه بالكف عن المشاكل والتركيز بعض الشيء على لا مستقبلك بدلاً من إهدار وقتك.>علاقتك العاطفية تتطلب الكثير من الجهد لتعود مرة أخرى للطريق السليم، فإهمالك لحبيبك منذ فترة ورغبتك الدائمة فى التحكم فيه وإملاء الأوامر والنصائح عليه جعلته غير متقبل للاستماع لآرائك.>حاول التركيز على أهدافك من خلال وضع خطط منظمة لما تود عمله فى الفترة المقبلة، وحاول ألا تستمتع لآراء من حولك التى تنصحك بضرورة الاستراحة والسفر إلى إجازة طويلة.> مواليد برج العذراء لديهم شخصيات تعشق الروتين وتكره التجديد وتجربة الأشياء الجديدة، كما يعشقون انتقاد من حولهم ولا يمكنهم الاستمتاع بالإيجابيات، بينما تؤكد خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم يمر بشكل عادى ولن تشعر بأى تغيير ولن تشهد أحداث جديدة أو مختلفة.>علاقتك العاطفية لا تسير بشكل سليم بسبب إهماك لحبيبك وعدم بحثك عما يحبه أو ما يتمناه طوال السنوات الماضية، لذا فأنت تحصد نتيجة إهمالك وتقصيرك الآن.>عملك يسير بشكل طبيعى فلا توجد أحداث جديدة وتنعم بمحبة من حولك وثقتهم بك، لذا استمر فى ذلك الأمر حتى لا تصاب بخيبات مستقبلية.>شخصيات تحب التغيير وتمل من الروتين والنمط الثابت، معتدون بأنفسهم ويمتلكون شخصيات قوية واثقة من نفسها، أما عن حظ هذا البرج كما تؤكد عالمة الفلك ماجى فرح فالحياة أمامك مليئة بالفرص التى عليك اقتناصها والاستفادة منها قدر الإمكان.>الشهور القادمة ستعرفك على الشخص الذى حلمت بمقابلته منذ سنوات طويلة، فسيصبح فارس الأحلام الذى كنت تبحث عنه منذ سنوات طويلة.>اتخذت قرارا بالالتزام بنظام غذائى متوازن عليك تنفيذه لتخسر بعض الوزن الزائد، فقد توقفت منذ فترة وأخذت فترة راحة طويلة أبعدتك عن الملل والاكتئاب الذى حدث لك بسبب النظام الغذائى.> شخصيات مجتهدة تعشق العمل وتضحى بسعادتها من أجل الوصول إلى أهدافها والنجاح والتفوق وإثبات جدارتها للجميع، أما خبيرة الأبراج ماجى فرح فتؤكد أن اليوم عليك الاستمتاع بوقتك بعض الشىء والاستمتاع الخروج والتنزه مع أصدقائك.> أنت على وشك الدخول فى علاقة عاطفية جديدة ستجعلك أكثر تفاؤلاً وأكثر رغبة للاستمتاع بحياتك، لكن عليك عدم الاندفاع والتسرع حتى تتمكن من اختبار مشاعرك أولاً.>تحتاج إلى الاهتمام بنفسك بعض الشىء وعدم التركيز فقط على عملك، بل أن تنظر لنفسك وتهتم بصحتك وظهرك.> شخصيات مرحة تحب الحياة وتعشق التنزه والخروج والتحدث مع الآخرين ومشاركتهم مشاكلهم وأحزانهم، أما بالنسبة لحظ هذا البرج تؤكد هالة عمر خبيرة الأبراج أنك تنتظر مفاجأة سارة خلال الأشهر القادمة والتى ستغير حياتك بشكل كامل وستجعلك شخصًا آخر.>عليك التفكير فى حبيبك بعض الشىء ولا تدع اهتماماتك الأخرى تؤثر عليك، فحبيبك يحتاج إلى الرعية والاهتمام حتى لا يمل ويفقد الأمل فى نجاح علاقتكم.>اهتم بصحتك فى الفترة المقبلة وحاول الاهتمام بمظهرك، واتبع نظاما غذائيا يفقدك الكيلوجرامات التى اكتسبتها خلال الفترة الماضية.> شخصيات مضطربة ومترددة لا تعرف ما تريد فعله، تعشق المغامرة وتجربة الأشياء الجديدة دون وضع خطط ثابتة، هذه الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك عليك محاولة التفكير فى العلاقات المحيطة بك واستعادة ثقة من حولك خاصة بعد قيامك بالعديد من الأخطاء التى سببت لك المشاكل.>حياتك العاطفية تحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل، فأنت غير أهل للثقة بسبب بحثك عن علاقات وقتية وغير جدية ما يجعلك من حولك لا يثقون بك وهذا يؤثر على مصدقيتك وفرصك فى الحصول على فرص جدية.>أنت تبتعد عن الطريق الصحيح بشكل كبير، حيث تستمر فى خسارة من حولك ما سيعرضك لخسارة عملك، فلابد أن تتأكد أن من جد وجد وأن الاجتهاد والتعب سيؤديان إلى نتائج فورية بينما الإهمال سيدفعك لطريق الضياع.>شخصيات قيادية تعشق الإدارة، تحب تقلد المناصب الرفيعة السيادية المهمة، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب برج الحوت، حيث يحبون الآخرون ويمكنهم إسداء النصائح للجميع، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون: "اليوم يمر بسلام دون مشكلات أمامك العديد من الخطط والمشاريع الجديدة التى تتطلب التركيز".>أمورك المالية مستقرة بشكل كبير بسبب راتبك المرتفع الذى يساعدك على شراء كل ما تود الحصول عليه مع إتاحة الفرصة لتوفير بعض الأموال التى ستفيدك فى المستقبل.>صحتك تتطلب الكثير من الاهتمام فالجسم الرشيق ليس دليلا على الصحة الجيدة، بل عليك بتناول الخضراوات والفواكه والعصائر الطبيعية والابتعاد عن الوجبات السريعة المليئة بالدهون.> التهور والاندفاع والإقبال على المغامرات وحب المجازفة والمرح الشديد والقدرة على إسعاد الآخرين، أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات برج الدلو، فعن حظ برج الدلو ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، عليك الاستمرار على التفاؤل وحب الحياة وعدم الاستماع لمحاولات من حولك لإحباطك.>حياتك العاطفية تسير بشكل بطىء بسبب عدم رغبتك فى الدخول فى علاقات عاطفية جديدة ورغبتك الشديدة فى اختيار الشخص الأفضل الذى يحقق لك أهدافك ويشعرك بالراحة.>قمت بالشىء السليم باتباعك لنظام غذائى سليم ساعدك فى فقدان الوزان الزائد الذى كان سيسب لك الضيق والاكتئاب وعدم قدرتك على ارتداء ما يحلو لك.