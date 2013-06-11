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حلوى الكاسترد أحدث علاج للوجه

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حلوى الكاسترد أحدث علاج للوجه حلوى الكاسترد أحدث علاج للوجه

يُضيف منتجع وفندق ماكدونالد مانشستر في بريطانيا Macdonald Manchester Hotel and Spa مكوّنات جديدة إلى علاجات البشرة، وجديده اليوم فطيرة Manchester مانشتسر للوجه.
يحتوي هذا العلاج على المكوّنات التاليّة: نبات القشطة والمربّى وتوت العليق وجوز الهند والكرز. ويزعم المنتجع أنّ هذه النباتات غنيّة بالفيتامينين A وC، أمّا جوز الهند فيُرطّب البشرة، فيما يُساعد الكرز والمربّى في التقشير. سعر هذا العلاج 70$، ويعدك بنتيجة فعّالة ولذيذة مثل طعمه.

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سيدتي