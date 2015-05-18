دورة حول "إعداد القيادات الشعبية والمحلية" بمركز نصر النوبة

نظمت مؤسسة إعداد القادة والمجلس المصرى للقيادات الشبابية أبناء أسوان، دورة "إعداد القيادات الشعبيه والمحلية" لتأهيل الشباب للمحليات والبرلمان، وذلك على مدار يومين بقاعة المركز التأهيلى بنصر النوبة تحت رعاية وإشراف مايسة العشماوى رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة القادة، وأحمد الشريف المنسق العام، وحاضرت بالدورة المدربة وفاء أمين عضو لجنة التدريب بالمجلس المصرى للقيادات الشبابية والمدرب محمد شوقى، وبحضور أسامة أبايزيذ سيد مسئول التعليم والتدريب بالمؤسسة، ومحمود عليان رئيس مجلس ومدينة نصر النوبة وبمشاركة عدد من المتدربين من الجنسين.

وتناولت الدورة قانون المحليات وتقسيم الدوائر الانتخابية، والفرق بين التنفيذيين المحليين والمحليات، وفى الختام قام محمود عليان بتسليم شهادات حضور الدورة للمتدربين.

وأكد قاسم معتصم المنسق العام للمجلس المصرى للقيادات الشبابية أبناء أسوان، أن المؤسسة تقوم على تنظيم دورات لنشر الوعى لدى الشباب علميا وعمليا، من خلال برامج متكاملة نظرى وعملى وعلى كل القوى السياسية والحزبية والعمل على تطور أسوان وتنميتها فى جميع المجالات سياسيا واقتصاديا وغيرها.

وأضاف أن الدورة تم تنظيمها من قبل بمدينة أسوان ثم مركز نصر النوبة، كما سيتم تنظيمها على جميع مراكز المحافظة بكوم أمبو ودراو وإدفو، وبعد ذلك المدن لنصل بذلك لأبناء أسوان أينما كانوا.