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طريقة غسل الشعر لصاحبات الشَّعر الطويل

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طريقة غسل الشعر لصاحبات الشَّعر الطويل طريقة غسل الشعر لصاحبات الشَّعر الطويل

تعتبر خطوة غسل الشَّعر من الخطوات البسيطة التي لا تستغرق وقتاً أو جهداً يُذكر. ولكنّه بالنسبة إلى صاحبات الشَّعر الطويل، يُعتبر هذا الأمر مرهقاً، إضافة إلى أنّ غسله بطريقة غير ملائمة قد يُسبّب له التكسُّر والتساقط.

وبالرّغم من أنّ غسل الشَّعر ليس له طريقة مخصّصة، إلا أنَّ بإمكانك الاستفادة من بعض الخطوات لتحصلي على شعر نظيف وصحيّ، مع الحصول على أقلّ كميَّة من الشَّعر المتساقط، (وهذه الخطوات هي):
1- اقلبي شعرك إلى الجهة الأماميَّة، بحيث يكون متدليّاً إلى الأمام. ثمّ ابدئي بوضع الشَّامبو وتدليك الشَّعر به من جميع الجهات، برفق، حتّى يتخلل الشَّامبو بين جميع خصلات الشَّعر.
2- أرجعي شعرك إلى وضعه الطبيعي، واتركي الشَّامبو قليلاً حتى يتفاعل مع الشَّعر ويأخذ فعاليته، مع تجنُّب لفّ الشعر على الأصابع حتى لا يسبّب له التساقط.
3- قومي بفتح الماء لإزالة الشَّامبو مع مراعاة عدم تدليك الشَّعر أو سحبه، لأنّ جزيئات الشَّامبو قد تقوم بتليين فروة الرأس وتنعيم الشَّعر، ممّا يؤدّي إلى سهوله تساقط الشَّعر بأيّ حركة خفيفة.
4- اقلبي شعرك مرَّة أخرى، حتّى تتأكّدي من زوال الشَّامبو بشكل نهائي، مع ترك الماء الجاري على الشَّعر، لضمان زوال جزيئات الشَّامبو، من دون تدليك أو فرك.
5- أعيدي شعرك مرَّة أخرى إلى وضعه الطبيعي، وابدئي بوضع بلسم الشَّعر، فشعرك الآن أصبح نظيفاً تماماً، وبأقلّ كميَّة من الشعيرات المتساقطة.

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سيدتي