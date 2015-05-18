بالصور..المئات يشيعون جنازة المستشار مجدى مبروك شهيد حادث العريش

فى أجواء مليئة بالحزن والبكاء، شيع المئات جنازة المستشار فتحى مبروك شهيد الحادث الإرهابى بالعريش، أمس الأحد، حيث مثواه الأخير بمدافن العامود بالإسكندرية بعد صلاة الجنازة بمسجد سيدى جابر بحضور لفيف من قيادات الأمن والقضاة والمستشارين بالمحافظة.

وقال والد الشهيد فتحى مبروك، لواء متقاعد بالجيش المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "حسبى الله ونعم الوكيل فى الإرهابيين واللى حرمونا منه ونحسبه عند الله شهيدا، ولدينا أمل كبير فى الإدارة المصرية بأن تأخذ له حقه من المجرمين القتلة وجميع حقوق الشهداء".

وأضاف والده "ربنا يصبرنا ويصبر أولاده على فراقه وينسوا المشهد الصعب اللى اتوفى بيه فى الحادث الإرهابى الذى غدر بهم هو وزملاؤه".

بينما قالت زوجته وهى تحتضن نعشه فى عربة الإسعاف التى تنقله من المسجد إلى المدافن وهى تدعى فى بكاء شديد: "ربنا يرحمك يا فتحى ويثبتك ومتخفش على ولادنا هربيهم وأكبرهم وهتفرح بيهم دول فى عنيا".

وهتفت أحد أقارب الشهيد، أثناء تشييع الجنازة، بضرورة إعدام الإرهابيين والكفرة وتجار الدين مرددا: "حسبى الله ونعم الوكيل، اللهم أعوذ بك من شرورهم واحفظ بلدى يا مصرى واحفظ الجيش والشرطة، ربنا هينصرنا على تجار الدين الخونة".



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أهالى الشهيد يتلقون العزاء



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لحظة تشييع الجثمان



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الأهالى ينقلون الجثمان



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لحظة خروج الجثمان من المسجد



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أقارب الشهيد يتلقون العزاء