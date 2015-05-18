طريق الأهلي - الترجي يوجه رسالة قوية إلى الجميع في الكونفدرالية

وجه نادي الترجي التونسي رسالة قوية إلى جميع المنافسين في كأس الكونفدرالية بعدما دك شباك هارتس أوف أوك الغاني برباعية ليضع قدما في المجموعة الأولى التي ستشهد تواجد الأهلي في حالة تأهله.

قرعة دور الـ16 من الكونفدرالية وضعت هارتس أوف في مواجهة الترجي والفائز يتأهل إلى المجموعة الأولى.

وإلى جانب الفائز من مواجهة الترجي وهارتس أوف ستشهد المجموعة الأولى تواجد الفائز من الأهلي والإفريقي التونسي والفائز من النجم الساحلي والرجاء البيضاوي المغربي والفائز من الملعب المالي وفيتا كلوب.

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وفاز الترجي برباعية مقابل لاشيء في ذهاب دور الـ16 الثاني من كأس الكونفدرالية في تونس.

شوط أول انتهى بهدف وحيد للترجي عن طريق صامويل إيدوك في الدقيقة 12.

إلا أن الشوط الثاني شهد انتفاضة للترجي ليسجل ثلاث مرات في شباك هارتس أوف أوك.

ثلاثية جاءت عن طريق إيدوك وهاريسون أفول وجيلان الشعلاني في الدقائق 58 و74 و80.

لينتهي اللقاء برباعية ويحجز الترجي بنسبة 99% مقعدا في دور مجموعات الكونفدرالية.

وتقام مباراة الإياب في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

وانتهت مباريات ذهاب دور الـ16. إذ فاز الأهلي 2-1 أمام الإفريقي وانتصر الملعب المالي 2-0 على حساب فيتا كلوب.

بينما انتهت القمة المغربية التونسية بين الرجاء والنجم 2-0 لصالح الرجاء المغربي.