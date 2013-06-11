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90 قتيلاً حصيلة أعمال العنف فى سوريا أمس

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90 قتيلاً حصيلة أعمال العنف فى سوريا أمس 90 قتيلاً حصيلة أعمال العنف فى سوريا أمس

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتفاع أعداد القتلى الذين سقطوا، أمس الاثنين، جراء أعمال العنف التى تشهدها البلاد إلى 90 شخصا.

ونقلت (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن الشبكة السورية قولها، إن هذا يأتى فى الوقت الذى تشن فيه القوات الحكومية حملات دهم واعتقالات فى مدينة قطنا الواقعة بريف دمشق.

وتشهد سوريا منذ ما يقرب من عامين حركة احتجاجات مناهضة للنظام الحاكم، تطورت لتشهد عمليات عسكرية وأعمال عنف فى معظم المناطق، ما أدى لسقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح ونزوح مئات الآلاف الآخرين إلى داخل وخارج البلاد.
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