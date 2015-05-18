بالفيديو.. زبيدة ثروت: "نفسى حفيدى يبقى ناجح زى أحمد أبو هشيمة"

أعربت الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، عن إعجابها الشديد برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذى وصفته بنموذج للشباب الناجح المخلص فى عمله، مؤكدة أنها تتمنى أن ترى حفيدها "حمادة" مثله، قائلة: "نفسى ربنا يحقق لى الحلم ويبقى زى أبو هشيمة".

وكشفت الفنانة الكبيرة فى لقائها ببرنامج "بوضوح"، المذاع عبر فضائية "الحياة" بعد غياب طويل فى أول ظهور تليفزيونى لها منذ عام 1976، عن انتمائها للعائلة المالكة من أسرة محمد على الكبير، قائلًة: "أمى هى الأميرة زبيدة حسين كامل حفيدة السلطان حسين كامل ابن الخديوى إسماعيل، وكانت حزينة بعد ثورة 52 حيث تمت مصادرة أموالها، ونفيت هذا الخبر عن أصدقائها فى الوسط الفنى، عام 1952 عقب ثورة يوليو"، مشيرة إلى أن "غلطة" عبد الناصر أنه أحال الموظفين الأكفاء فى الجيش إلى المعاش.

وعن علاقتها بالفنان أحمد رمزى، قالت: "ابن ناس وأخلاق وذوق"، وعن الفنان حسين رياض، أضافت: "كان بيحبنى جدًا على الملأ وقدام الناس"، موضحة أن محمود المليجى كان كوميديا للغاية، عكس ما يراه الناس فى أدوار الشر.

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