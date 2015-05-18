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لجنة انتخابات بالسودان: البشير رئيس الجمهورية بعد انقضاء فترة الطعون

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لجنة انتخابات بالسودان: البشير رئيس الجمهورية بعد انقضاء فترة الطعون لجنة انتخابات بالسودان: البشير رئيس الجمهورية بعد انقضاء فترة الطعون
أعلن مختار الأصم رئيس المفوضية القومية للانتخابات فى السودان أنه بعد انقضاء فترة الطعون وصدور قرارات المحكمة المختصة ، فإن المرشح عمر حسن أحمد البشير قد أصبح رئيس جمهورية السودان .

وقال بيان المفوضية "إشارة الى إعلان المفوضية القومية للانتخابات فى الثامن من جمادى الآخر 1436هـ الموافق السابع والعشرين من ابريل 2015م ( 2015/4/27) لنتائج انتخابات رئاسة الجمهورية الرسمية ،وبعد إنقضاء فترة الطعون وصدور قرارات المحكمة المختصة ، واستناداً على ماتقدم فإن الفائز بمنصب رئيس الجمهورية هو :مرشح حزب المؤتمر الوطنى عمر حسن أحمد البشير " بحسب وكالة الانباء السودانية (سونا).

واضاف البيان "وعليه أعلن : ان المرشح عمر حسن أحمد البشير قد اصبح رئيس جمهورية السودان المنتخب ريثما يؤدى القسم لتولى المسئولية". كانت المفوضية اعلنت فى السابع والعشرين من شهر أبريل الماضى فوزر البشير فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى السودان خلال الفترة من 13 الى 16 من نفس الشهر بحصوله على نسبة 94% من الأصوات.
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