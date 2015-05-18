517 قتيلا و3461 جريحا برصاص مليشيات الحوثى وصالح بعدن خلال 50 يوما

كشف الدكتور الخضر لصور، مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان، بمحافظة عدن اليمنية، أن إجمالى الضحايا من المدنيين، ورجال المقاومة الشعبية، الذين استشهدوا خلال 50 يومًا من المعارك الدائرة فى محافظة عدن التى شنتها ميليشيات الحوثى وصالح بلغ 517 شهيدًا بينهم نحو 76 امرأة وطفل إضافة إلى 3461 جريحًا.

وأشار الدكتور الخضر لصور، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مساء الأحد، إلى أن الحوثيين لديهم آلية لإخلاء قتلاهم وجرحاهم، وهو ما يحول دون إحصاء عددهم خلال هذه الفترة.

وأكد لصور أن معظم مستشفيات عدن متوقفة حاليًا عن العمل ومن بينها مستشفى الجمهورية، ومستشفى باصهيب العسكرى، والمجمع الصحى فى حى القطيع بكريتر، والمجمعات الصحية فى أحياء التواهى والقلوعة، فى حين أن المستوصفات والمراكز الصحية التى مازالت تعمل تقع فى أحياء الشيخ عثمان ودار سعد والبريقة.

وقال مسئول فى مكتب الصحة بمحافظة عدن، إن غالبية الكادر الطبى نزح من المحافظة هربًا من الحرب، مشيرًا إلى أن الذين يعملون فى المستشفيات والتى لم تتوقف عن العمل غالبيتهم متطوعون.

ولفت المسئول إلى أن مكتب الصحة نقل 142 مريضًا من أصل 202 مريض يعانون من مرض الفشل الكلوى إلى مستشفيات حضرموت.