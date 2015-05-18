زبيدة ثروت توصى بدفنها بجوار "العندليب"..وتؤكد:طالب بوضع صورتى بقبره

أعربت الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت عن عشقها الشديد للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وقالت: "وصيتى لو مت ادفنونى بجوار عبد الحليم حافظ".

وأكدت "قطة السينما المصرية"، فى أول ظهور تليفزيونى لها منذ عام 1976، مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "بوضوح"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها لو كانت تعلم بتقدم "العندليب" لخطبتها لوافقت من أول لحظة قائلة: "لم أعلم بحبه لى إلا بعد وفاته، ولو عرفت أنه تقدم لخطبتى كنت هاوافق ونص كمان، ووصيتى أن تدفنونى بجوار عبد الحليم"، مشيرة إلى أن العندليب طالب مقربيه بوضع صورتها داخل مدفنه.

وتابعت الفنانة الكبيرة: "عبد الحليم ناعم ورقيق ولطيف.. أحببته، ولكننى كنت أصغر من أخبره عن حبى له، وهو أيضاً من أدبه مش قادر يقولى بحبك، فى ظل مرضه".

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