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محلل إسرائيلى: الإخوان سيستهدفون المترو والمحاكم بعد الحكم على مرسى

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اهتم التليفزيون الإسرائيلى، لليوم الثانى على التوالى، بقضية الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقرار إحالة أوراقه للمفتى، وقال المحلل السياسى الإسرائيلى تسيفى يحزقيال، إنه يتوقع أن تحدث سلسلة من التفجيرات فى المنشآت والمناطق الحيوية فى ، منها المحاكم ومحطات المترو ردا على هذا الحكم الصادر بحق مرسى، على حد زعمه.

وأضاف المحلل السياسى أن هناك ردود أفعال غاضبة من قبل الإخوان على الحكم، مضيفاً أن اغتيال القضاة الثلاثة تزامن مع إصدار الحكم ويعتبر أنه أول رد فعل من قبل الإخوان على الحكم

مذيعان بالتليفزيون الإسرائيلى يضعان صورة لمرسى كخلفية -اليوم السابع -5 -2015
>

مذيعان بالتليفزيون الإسرائيلى يضعان صورة لمرسى كخلفية

المحلل الإسرائيلى تسيفى يحزقيال يضع صورة لمرسى كخلفية -اليوم السابع -5 -2015
>

المحلل الإسرائيلى تسيفى يحزقيال يضع صورة لمرسى كخلفية

التليفزيون الإسرائيلى يذيع جلسة المحاكمة -اليوم السابع -5 -2015
>

التليفزيون الإسرائيلى يذيع جلسة المحاكمة

المذيع يتحدث عن مرسى -اليوم السابع -5 -2015
>

المذيع يتحدث عن مرسى

صور مرسى تغطى استديو القناة العاشرة الإسرائيلية -اليوم السابع -5 -2015
>

صور مرسى تغطى استديو القناة العاشرة الإسرائيلية

تسيفى يحزقيال -اليوم السابع -5 -2015
>

تسيفى يحزقيال


>- التنظيم الدولى يسعى لإنقاذ الجماعة بعد إحالة أوراق مرسى للمفتى.. الغنوشى يطالب بمبادرة مصالحة ويحث السعودية على طرحها.. ومنشقون عن الإخوان: التنظيم أنفق مليارات على التصعيد وفشل ويسعى لتغيير لغته

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