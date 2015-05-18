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ضبط شبكة دعارة تتزعمها سيدة بمركز طنطا

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ضبط شبكة دعارة تتزعمها سيدة بمركز طنطا ضبط شبكة دعارة تتزعمها سيدة بمركز طنطا
تمكنت مباحث مركز طنطا من ضبط 4 سيدات و4 رجال داخل منزل تديره سيدة للأعمال المنافية للآداب مقابل أجر بقرية فيشا سليم بمركز طنطا.

كان الأهالى قد تقدموا بعدة بلاغات للعميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا بقيام سيدة تدعى "سماح.م.غ" بإدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب واستقطاب الرجال والسيدات من راغبى المتعة الحرام مقابل أجر بمسكنها، وتم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان مدير أمن الغربية وقرر تشكيل فريق بحث قاده اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية ضم المقدم سامى الروينى والنقباء توفيق شهوان وأحمد أبو زامن معاونى مباحث مركز طنطا.

وتم ضبط كل من "الهام.ا " و"وفاء.م" و"فتوح.س" و"عيسوى.ا" و"أحمد.ن" و"صبحية.م" و"ياسر.ف" و"سماح.غ " صاحبة الشقة أثناء ممارستهم الرذيلة وتم اقتيادهم لمركز الشرطة، وتحرر محضر رقم 16022 وتولت النيابة التحقيقات
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