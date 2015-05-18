«القومي للاتصالات» يقصر ببيع الخطوط عبر منافذ «شركات المحمول» لمدة 3 اشهر

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قصر بيع شرائح المحمول الجديدة على محلات الشركات والفروع المملوكة لها فقط لمدة ثلاث أشهر، ابتداء من الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، وذلك لحين توفيق أوضاع الشركات مع الموزعين في هذا الشأن، وذلك بناء على تعليمات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،المهندس خالد نجم، بضرورة محاربة التلاعب وتزوير البيانات وما قد يترتب عليه من تأثير سلبي على الأمن العام.

وذكر الجهاز، في بيان له اليوم، أن فاعلية الضبطيات القضائية التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرا بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة الاتصالات، أسفرت عن ضبط ما يقرب من 28 ألف خط مخالف ووجود صور عديدة من بطاقات الرقم القومي بكمية ضخمة، مما يظهر تلاعب الموزعين في بيع الخطوط الجديدة للالتفاف حول المنظومة الالكترونية الجديدة لبيع خطوط المحمول التي وضعها الجهاز، وقد حددت بيع شريحة واحدة فقط على بطاقة الرقم القومي من خلال الموزعين.

أ ش أ