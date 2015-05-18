أخبار مصر للساعة 10..المجلس الكويتى يعرض استثمارات بـ4 مليارات دولار بمصر

نَشَر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان رئيس الجانب المصرى بـ"مجلس التعاون المصرى الكويتى" معتز الألفى، أن المجلس سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاجتماع معه غدا ضخ استثمارات بنحو 4 مليارات دولار فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الألفى- خلال الاجتماع التأسيسى للمجلس- إلى أنه سيتم إنشاء مصنع للحديد فى منطقة السويس باستثمارات بلغت 1.5 مليار دولار بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنويًا، لافتًا إلى أنه تم عرض المشروع على مجلس الوزراء المصرى وجار عرضه على هيئة البترول لتوفير الطاقة الأزمة لتشغيل المصنع.

وأضاف أنه سيتم تأسيس شركة عقارية بمحافظة شرم الشيخ باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار، لتعمل فى مجال التطوير العقارى.

ولفت الألفى إلى أنه سيتم إنشاء منطقة لوجستية فى إقليم قناة السويس باستثمارات تصل إلى مليار دولار لتقديم خدمات لوجستية مختلفة فضلا عن شركة أخرى فى مجال الإنترنت باستثمارات تصل إلى مليار دولار.

من جانبه، أعلن عضو مجلس التعاون المصرى الكويتى أحمد مكى، أنه سيتم إنشاء شركة قابضة باستثمارات تتجاوز المليار دولار باستثمارات "سعودية - كويتية - إماراتية - مصرية" للعمل فى القطاع العقارى والمالى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، لافتًا إلى أن استثمارات الجانب المصرى ستستحوذ على نحو 25 إلى 30% من إجمالى استثمارات الشركة.

وإلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً..

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