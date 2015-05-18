المتحدث باسم الحكومة: ضم سائق "قضاة العريش" ليحصل على مزايا الشهداء

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس ينظر ضم الشهيد سائق سيارة المستشارين الذين اغتالتهم يد الإرهاب، أمس السبت، فى سيناء، إلى شهداء المصريين.

وأضاف "القاويش" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة": "استمعنا لمناشدة شقيق الشهيد سائق الميكروباص، وتم توجيه من رئيس الوزراء، بعرض الحالة مساء اليوم الأحد".

وتابع: "وبإذن الله سيحصل على مزايا شهداء المصريين تحت رعاية المجلس القومى لرعاية أسر شهداء المصريين".

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