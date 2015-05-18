بالفيديو.. زبيدة ثروت فى أول حديث منذ 1976: "بحب حسنى مبارك وسيبوه فى حاله"

أهدى برنامج "بوضوح" المذاع عبر فضائية "الحياة" الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، درع قناة الحياة للفنانة زبيدة ثروت، وذلك تقديرًا لما قدمته للسينما المصرية خلال مشوارها الفنى، فيما أعربت "قطة السينما المصرية" عن سعادتها الغامرة بهذا التكريم.

وتطرقت الفنانة الكبيرة فى لقائها ببرنامج "بوضوح"، المذاع عبر فضائية "الحياة" بعد غياب طويل فى أول ظهور تليفزيونى لها منذ عام 1976، للحديث عن نشأتها وبداية حياتها، موضحة أن والدتها كانت "صعبة" جدًا، قائلة: "كنت ببلع ريقى من خوفى من ماما"، مشيرة إلى أن والدتها كانت تنتسب للعائلة المالكة فى مصر، وكانت حزينة بعد ثورة 52 حيث تم مصادرة أموالها.

وأعربت الفنانة الكبيرة عن حبها للرئيس الأسبق حسنى مبارك، قائلة: "حسنى مبارك من الناس اللى حبيتها أوى وكان نفسى أشوفه فى المستشفى وكنت عاوزة أقول سيبوه فى حاله".

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