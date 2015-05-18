موجز الصحافة المحلية: إعدام 6 من أعضاء تنظيم"بيت المقدس"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" بشأن انفراد الجريدة بمستندات تكشف أخطاء فى قانون تقسيم الدوائر، بما يهدد ببطلان الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعدما تبين ارتفاع عدد الناخبين على أعداد السكان فى دوائر الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر، وكفر الشيخ والجيزة، وغيرها بالمخالفة للدستور، وتحت عنوان "القصاص من القتلة" تكشف الجريدة تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام فى 6 من أعضاء تنظيم بيت المقدس، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عرب شركس".

وقالت جريدة "الأهرام" قررت محكمة جنايات القاهرة منع رجل الأعمال حسين سالم، وزوجته نظيمة عبد المجيد، وابنته ماجدة، ونجله خالد، وزوجته وابنه القاصر، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق وزوجته، وسعيد عبد المجيد وزوجته، والسيد سلامة وزوجته ويعملان فى إحدى شركات البترول، من التصرف مؤقتًا فى أموالهم السائلة والعقارية أو المنقولة سواء كانت فى صورة أسهم أو سندات بالبنوك سواء بالبيع أو التنازل أو ترتيب حقوق عينية أو شخصية عليها مؤقتًا، مع عدم سريان المنع على المرتبات والمعاشات المستحقة لأى منهم، وجاء قرار المنع على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة فى شأن واقعة الإضرار العمدى بين شركة ميدور للبترول، والتى كان يمثلها سامح فهمى وآخرون ممن يشملهم قرار المنع، وشركة "ميدالك" للكهرباء، والتى يرأسها مجلس إدارتها حسين سالم.

وكشفت جريدة "المصرى اليوم" على لسان مصدر حكومى رفيع المستوى، عن تعليمات من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإجراء دراسة جديدة لضريبة البورصة، دون إلغائها أو التراجع عنها حسب قول المصدر.

وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن رئيس الحكومة طلب خلال اليومين الماضيين دراسة ضريبة البورصة من جديد، حيث بدأت الأطراف المشتركة فى إعداد الدراسات، مؤكدا أن إعادة الدراسة لضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات، ستكون فى صالح المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين دون تفرقة ما يدعم السوق.

وأبرزت جريدة "الشروق" فى صدر صفحتها الأولى إرسال الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، أمس، المعدات اللازمة لبدء هدم المبنى التاريخى لمقر الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، والمطل على كورنيش النيل بعد 4 سنوات من تعرض الحزب لحريق هائل وعمليات تخريب مساء جمعة الغضب 28 يناير 2011.

- موجز أخبار مصر للساعة1.. تنفيذ حكم إعدام 6من "بيت المقدس" بقضية عرب شركس

- موجز أخبار مصر للساعة6.. الخارجية: نرفض أى إشارات سلبية تجاه قضاء مصر

- أخبار مصر العاجلة.. المفتى يتسلم أوراق مرسى بقضية "الهروب الكبير"

- موجز الصحافة العالمية.. الإخوان يهددون العالم برد فعل عنيف حال إعدام مرسى

>

>- موجز أخبار محافظات مصر.. سقوط خلية بالمنصورة تجند الشباب لصالح "داعش"

- موجز الفن..نادية الجندى: عرض أسرار خارج سباق رمضان أفضل لى وللجمهور