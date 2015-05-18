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زوجة شهيد فى عملية عرب شركس: "حق زوجى رجع بعد إعدام المتهمين"

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زوجة شهيد فى عملية عرب شركس: "حق زوجى رجع بعد إعدام المتهمين" زوجة شهيد فى عملية عرب شركس: "حق زوجى رجع بعد إعدام المتهمين"
قالت السيدة راندا مصطفى، زوجة العميد ماجد أحمد كمال، شهيد عملية عرب شركس، تعليقًا على حكم الإعدام على المتهمين بالقضية: "فرحانة جدًا وحق ماجد رجع، بس الحياة الحلوة انتهت وربنا ينتقم منهم، وقضائنا عادل جدًا"، مضيفة أن زوجها كان يتقى الله جدًا، وكان إنسانًا مثاليًا ومخلصًا فى عمله.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن زوجها لم يخبرها قبل باشتراكه فى عملية عرب شركس، وانخرطت فى البكاء قائلة: "أولادى فخورين بوالدهم جدًا".

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