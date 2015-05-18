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زبيدة ثروت: عبد الحليم حافظ اتقدملى وبابا قال: "مش هاجوزها لمغنواتى"

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زبيدة ثروت: عبد الحليم حافظ اتقدملى وبابا قال: "مش هاجوزها لمغنواتى" زبيدة ثروت: عبد الحليم حافظ اتقدملى وبابا قال: "مش هاجوزها لمغنواتى"
كشف الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، عن أن الفنان عبد الحليم حافظ تقدم لخطبتها، لكن والدها رد عليه "زى الأسد": "أنا مش هاجوز بنتى لمغنواتى"، مؤكدة أنها أحبت الفنان الراحل بشدة سواء فى السينما أو الحقيقة، بعد فيلم "يوم من عمرى".

وقالت "قطة السينما المصرية"، فى أول ظهور تليفزيونى لها منذ عام 1976، مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "بوضوح"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، تعليقًا على زواجها من المنتج السورى صبحى فرحات الذى أنجبت منه بناتها الأربع: "للأسف.. تحملت الكثير وابن الناس يتحمل أى شيء ولكن من الصعب أن يقبل الإهانة من أعز الناس إليه".

وتطرقت الفنانة للحديث عن بدايتها الفنية حيث دخلت عالم الفن والتمثيل بالصدفة بعد فوزها فى مسابقة أجمل مراهقة، بمجلتى الجيل والكواكب، حيث استطاعت أن تلفت أنظار المخرجين والمنتجين إليها، وظهرت لأول مرة على شاشة السينما عام 1956م فى فيلم "دليلة" مع شادية وعبد الحليم حافظ، وقالت: "كنت صغيرة لبسونى فستان سواريه وجزمة كعب، وكنت سعيدة جدًا".

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مصر 365