لأول مرة كل نجوم "منا وفينا" في حلقة واحدة

اجتمع ولأول مرة منذ بدء تصوير مسلسل "منا وفينا"، كل النجوم المشاركين في بطولته، في لوكيشن واحد لتصوير إحدى حلقات العمل التي ستعرض بداية الشهر الكريم.

وشارك في بطولة تلك الحلقة كل من النجوم: عبدالله السدحان، وفهد الحيان، وحسن عسيري، ومحمد العيسى، وعبدالمحسن النمر، وعبدالله السناني، ومحمد الكنهل، وعبدالعزيز المبدل غيرهم.

وتم تصوير الحلقة في إحدى قاعات الأفراح في الرياض، وهي قاعة ريناد شرق العاصمة.

يشار إلى أن العمل كوميدي اجتماعي انساني، حلقاته منفصلة، يناقش أحداث وقضايا من خلال واقع المجتمع، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون، والمنتج المنفذ مؤسسة "جديرة" للإنتاج الفني والتي تعود ملكيتها لخالد المسيند، وهو شراكة فنية بين عبدالله السدحان وخالد المسيند.

العمل من تأليف ورشة نص أشرف عليها الفنان عبدالله السدحان، ضمت الكتاب عنبر الدوسري، وحسين الراشد، وسعد المدهش، وإخراج أسد فولادكار، وبطولة عبدالله السدحان إلى جانب نخبة من أهم نجوم الدراما السعودية والخليجية ومنهم: فهد الحيان، وحسن عسيري، ومحمد العيسى، وعبدالمحسن النمر، وزهرة عرفات، وليلى السلمان، ومحمد الكنهل، وإبراهيم جبر، وبدر اللحيد، وأحمد شعيب، ودان آل سالم وغيرهم.

يذكر أن مسلسل "منا وفينا"، سيعرض في الفترة الذهبية على شاشة التلفزيون السعودي رمضان المقبل.