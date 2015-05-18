وائل جمعة لـ في الجول: لا تستطيع أن تطلب أكثر مما تحقق

قال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي إن الفريق حقق ما استطاع عمله أمام الإفريقي التونسي في ظل الإصابات والمشاكل التي واجهها قبل اللقاء.

الأهلي فاز على الإفريقي التونسي في السويس بنتيجة 2-1 في ظل غياب 5 لاعبين عن الفريق الأحمر أبرزهم مؤمن زكريا ووليد سليمان وحسام عاشور وباسم علي ومحمد هاني.

وصرح جمعة بعد المباراة "الأهلي لعب تقريبا بنصف قوته".

واستطرد الصخرة "زادت مشاكلنا كذلك خلال اللقاء بإصابة أحمد عبد الظاهر ومحمود حسن تريزيجيه".

وتابع "لهذا أستطيع القول إن الفريق قدم مباراة كبيرة. كان بإمكاننا تسجيل الفرص في بداية اللقاء وكان نستطيع استغلال النقص العددي بعد طرد صابر خليفة. لكن الإفريقي فريق جيد أيضا لا تنسوا ذلك".

وأردف "لدينا الكثير من تفاؤل. نستطيع العبور من تونس إن شاء الله".