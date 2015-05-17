لو بتصحى كسلانة.. 7 نصائح تخلصك من الخمول وآلام الجسد

الشعور بالخمول فور الاستيقاظ أمر متكرر ومنتشر، والمشكلة تكمن فى بعض العادات الخاطئة التى تنتهجها بعض الفتيات، والتى تتسبب فى الشعور بحالة من الخمول والسكون فور الاستيقاظ وعدم القدرة على بذل نشاط بدنى حتى فترة طويلة من اليوم.

وتنصحك الدكتورة ياسمين سعد، أخصائية العلاج الطبيعى بالاهتمام بأسلوب حياة صحى حتى تتمكنى من الشعور بالراحة، والتخلص من آلام الجسم، والخمول عند الاستيقاظ وبدء يومك بحيوية ونشاط ومجهود بدنى جيد.

>- شرب كميات كبيرة من المياه قبل النوم وعلى مدار ساعات اليوم، حتى يتمكن الجسم من الشعور بالرطوبة الكافية وعدم الشعور بالخمول

>- توقفى عن عادة التدخين إذا كنت من المدخنات، فالنيكوتين يصيب الجسم بالخمول

>- ابتعدى عن مشروبات الكافيين ولا تعتادى على شربها، حتى لا يعتاد جسمك على انتظارها حتى يستيقظ

>-اهتمى بالتمتع بقسط متزن من ساعات النوم الجيدة، وابتعدى عن السهر

>- ابتعدى عن تناول المأكولات السريعة والمليئة باللحوم والأغذية المصنعة، بل كونى متبعة نظامًا صحيًا غذائيًا جيدًا حتى لا تشعرى بالخمول

>-افحصى غدد جسمك لدى المختص اذا كنت تعانين من خمول شديد

>- احرصى على تناول عشاء خفيف