بالفيديو - الإفريقي التونسي يفقد نجم هجومه أمام الأهلي في الإياب

يفقد الإفريقي التونسي مهاجمه صابر خليفة في مباراة الفريق أمام الأهلي في إياب دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية بعد طرده في مباراة الذهاب يوم الأحد.

ويحل الإفريقي ضيفا على الأهلي ضمن ذهاب دور الـ16 الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحصل خليفة على بطاقة صفراء في الشوط الأول عندما عنف الحكم بسبب عدم احتسابه كرة مشتركة.

وفي الشوط الثاني أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية ثم بطاقة حمراء بسبب إدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء.

وبذلك لن يلعب نجم الفريق التونسي أمام الأهلي في الإياب.

شاهد لقطة الإنذار الأول من هنا

شاهد لقطة الإنذار الثاني من هنا