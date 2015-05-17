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بالفيديو - لدغة متعب تنقذ الأهلي الإفريقي

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بالفيديو - لدغة متعب تنقذ الأهلي الإفريقي بالفيديو - لدغة متعب تنقذ الأهلي الإفريقي

ليست أفضل نتيجة للأهلي لإن شباكه تلوثت بهدف. لكنه على الأقل فاز في أرضه ملعب السويس بنتيجة 2-1 على الإفريقي التونسي في ذهاب دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية.

الأهلي في بداية اللقاء عانى من مشاكل دفاعية جعلته عرضة لعدد من الهجمات التونسية، حتى تأخر بهدف عماد المنياوي في الدقيقة 36.

لكن مجهود أحمد عبد الظاهر وخبرة عماد متعب منحا الأهلي فوزا هاما على ملعبه في الدقيقتين 45 و65.

وتقام جولة الإياب على أرض الإفريقي التونسي أحد أيام 5 أو 6 أو 7 يونيو.

ويفتقد الإفريقي التونسي لخدمات نجمه الأبرز صابر خليفة بعدما تلقى بطاقة حمراء إثر إنذارين.

دفاع ضعيف

افتقد الأهلي لباسم علي ومحمد هاني في الناحية اليمنى، ولعب سعد سمير كظهير لسد هذا العجز.

وافتقد الأهلي لحسين ياسر يسارا، ولعب صبري رحيل. وافتقد لحسام عاشور في وسط الملعب وشارك محمد رزق بجوار حسام غالي.

هذه الغيابات جعلت الفريق وإن كان جيدا في الهجوم لكنه هش أمام مهاجم الإفريقي التونسي صابر خليفة.

 

وتلقى الأهلي رصاصة من هذا اللاعب الذي صنع فرصة لعماد المنياوي أسكنها شباك شريف إكرامي.

هجوم قوي

بدأ أحمد عبد الظاهر في التحرك بشكل جيد مع رمضان صبحي وعبد الله السعيد ومحمود حسن "تريزيجيه".

رمضان صبحي صنع فرصة ممتازة لعبد الله السعيد، لكن الأخير صوب الكرة بجوار المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول، اقتنص عبد الظاهر التعادل للأهلي بعد قتال من تريزيجيه صنع منها فرصة ممتازة سجلها الهداف فارع الطول.

في الشوط الثاني خرج أحمد عبد الظاهر الذي تعرض للإصابة. ودخل مكانه متعب.

ثم خرج تريزيجيه مصابا في كتفه، وهو خسارة كبيرة للفريق إن طال غيابه كونه من مفاتيح الشياطين الحمر.

لكن رغم إصابة عبد الظاهر وتريزيجيه، الأهلي ظل يبحث عن هدف التقدم حتى ناله عن طريق عماد متعب الذي تابع كرة قادمة من صلاح الدين سعيد.

شاهد أهداف اللقاء من هنا

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فيديو اليوم السابع

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