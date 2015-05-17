أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مبروك يوضح.. سبب خططي وراء مشاركة سعد سمير كظهير أيمن

Google+ Print
مبروك يوضح.. سبب خططي وراء مشاركة سعد سمير كظهير أيمن مبروك يوضح.. سبب خططي وراء مشاركة سعد سمير كظهير أيمن

لماذا لعب سعد سمير كظهير أيمن للأهلي أمام الإفريقي التونسي؟ هناك أسباب فنية، ليس فقط لإصابة محمد هاني ولغياب باسم علي.

سعد سمير شارك في فوز الأهلي على الإفريقي بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية.

وقال فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بعد المباراة: "حين شاهدنا الإفريقي عرفنا أن صابر خليفة يميل دوما في التحرك إلى ناحية اليسار".

وتابع "لهذا كنت حريصا وأنا أختار اللاعب الذي سيشارك كظهير أيمن. منحت الدور لسعد سمير حتى يراقبه جيدا ويوقف خطورته وهو أهم مفاتيح الإفريقي".

وأردف "لم أختر شريف حازم لأنه يحب أن يميل دوما في تحركاته لناحية اليسار. أما سعد سمير فيعرف كيف يتحرك يمينا، وسيراقب مهاجم الإفريقي جيدا".

وخرج صابر خليفة مطرودا من المباراة بعدما حصل على بطاقتين صفراوين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع