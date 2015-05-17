مبروك يوضح.. سبب خططي وراء مشاركة سعد سمير كظهير أيمن

لماذا لعب سعد سمير كظهير أيمن للأهلي أمام الإفريقي التونسي؟ هناك أسباب فنية، ليس فقط لإصابة محمد هاني ولغياب باسم علي.

سعد سمير شارك في فوز الأهلي على الإفريقي بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية.

وقال فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بعد المباراة: "حين شاهدنا الإفريقي عرفنا أن صابر خليفة يميل دوما في التحرك إلى ناحية اليسار".

وتابع "لهذا كنت حريصا وأنا أختار اللاعب الذي سيشارك كظهير أيمن. منحت الدور لسعد سمير حتى يراقبه جيدا ويوقف خطورته وهو أهم مفاتيح الإفريقي".

وأردف "لم أختر شريف حازم لأنه يحب أن يميل دوما في تحركاته لناحية اليسار. أما سعد سمير فيعرف كيف يتحرك يمينا، وسيراقب مهاجم الإفريقي جيدا".

وخرج صابر خليفة مطرودا من المباراة بعدما حصل على بطاقتين صفراوين.