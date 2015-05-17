داعش الإرهابى يصدر بيانًا يتوعد فيه القضاة ووكلاء النيابة والعاملين بالقضاء

نشر أحد أعضاء تنظيم داعش الإرهابى وأطلق على نفسه "مسعود المصرى الكنانى جندى فى دولة الخلافة الإسلامية" بيانًا هدد فيه باستهداف القضاة، وقال إن تنظيم ولاية سيناء الإرهابى استهدف ثلاثة من قضاة.

وأضاف فى تدوينة على موقع "تويتر" أن القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة وأعوانهم وموظفى القضاء أصبحوا أهدافًا حية للتنظيم الإرهابى.

ونشر التنظيم الإرهابى صورًا للقضاة بعد استهدافهم من تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى.

وكان 3 قضاة قد استشهدوا أمس السبت على يد مسلحين بسيناء وأعلن ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى مسئوليته عن الحادث الذى جاء بعد أحكام الإعدام التى صدرت بحق أعضاء تنظيم الإخوان المتورطين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهروب الكبير".

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