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أيمن رضا مكسور الظّهر بسبب "دنيا"

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أيمن رضا مكسور الظّهر بسبب "دنيا" أيمن رضا مكسور الظّهر بسبب "دنيا"

الأحد 17-05-2015 22:01

أكّد الفنّان السوري أيمن رضا تعرّضه لكسر في ظهره، خلال تصوير أحد مشاهده في مسلسل "دنيا" بجزئه الثاني الذي يقوم بإخراجه زهير قنوع.

وتعرّض رضا للإصابة أثناء قيامه بتصوير مشهد عرس ابنتيه في العمل، وقد أدى سقوطه إلى كسر في الفقرة الثامنة من الجهة اليمنى لظهره، وأكد الأطباء أن هذا النوع من الإصابات لا يمكن إجراء أي عملية جراحية له، ولا يمكن علاجه إلا بالراحة.

 

 

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